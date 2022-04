Trame Brave and beautiful: anticipazioni su Suhan e Reza

Ogni piano presenta le sue falle, soprattutto se ad indagare su quello che starà succedendo è l’astuta Sühan Korludağ (Tuba Büyüküstün). È questo quello che accadrà nelle prossime puntate italiane di Brave and Beautiful, dato che la donna vorrà assolutamente dimostrare che non è stato il padre Tahsin (Tamer Levent) ad assassinare lo scagnozzo Salih Turhan (Okday Korunan) e prima ancora la povera Fügen (Tilbe Saran), la madre del suo amato Cesur Alemdaroğlu (Kıvanç Tatlıtuğ).

Proprio per questo, Sühan non esiterà ad introdursi nella camera d’albergo dello psicopatico Rıza Soyözlü (Yiğit Özşener) e proprio lì troverà una prova determinante per il prosieguo della narrazione…

Brave and Beautiful, news: la morte di Salih

In base a ciò che dicono le anticipazioni, Salih verrà ucciso da Tahsin nel bel mezzo di uno scontro fisico. Il Korludağ deciderà infatti di incontrare lo scagnozzo nel momento in cui Riza gli invierà un dvd dove ci sarà contenuto un filmato; dal video sarà chiaro che è stato Salih, dietro suo ordine, a costruire la gabbia ad altezza elevata che, aperta grazie ad un comando a distanza, ha causato la morte di Fügen.

Nel tentativo di disarmarlo, nel corso del litigio che ovviamente si verrà ad innescare, Tahsin sparerà dunque un colpo mortale a Salih, il cui corpo verrà poi nascosto da Riza nel fuoristrada di Cesur. Quest’ultimo verrà quindi arrestato ma Sühan, con l’aiuto del fidato Rıfat İlbey (Müfit Kayaca), coprirà la sua successiva latitanza…

Brave and Beautiful, spoiler: Sühan si introduce in camera di Riza e…

Tutto questo a quali risvolti porterà? Mentre Cesur si starà nascondendo, Sühan avrà come il sentore che Riza stia nascondendo qualcosa e, approfittando di un momento in cui si sarà allontanato, si introdurrà nella camera che avrà affittato in un albergo di Korludağ, convincendo il cameriere ad aprirgliela in quanto figlia di Tahsin, il proprietario di tutto il paesello.

Agendo in tale maniera, la donna entrerà quindi in possesso di un dvd, che visionerà in un secondo momento quando si troverà in compagnia di Cesur. I due scopriranno quindi che è stato proprio Salih a costruire la trappola mortale per uccidere Fügen, in modo da far pensare allo stesso Cesur che il responsabile fosse Tahsin e, di conseguenza, spingerlo ad ucciderlo per vendetta.

Tale filmato, giocoforza, costringerà Cesur a rivedere tutte le sue congetture, dato che per settimane aveva cercato di convincere il procuratore Serhat (Serdar Özer) della colpevolezza di Tahsin.

Brave and Beautiful, trame: il cerchio si stringe attorno a Riza?

Tra l’altro, grazie al video, Sühan e Cesur riuniranno tutti i tasselli del puzzle, tant’è che sospetteranno che sia stato in realtà Riza ad orchestrare l’assassino di Fügen usando Salih come “braccio esecutore”. La coppia crederà quindi al fatto che l’ex detenuto abbia ricattato Salih per spingerlo a fare ciò che voleva lui, minacciando in caso contrario di denunciarlo alla polizia.

Ciò però porterà effettivamente alla fine della latitanza di Cesur oppure succederà qualcos’altro? Quel che è certo è che Riza si renderà presto conto del fatto che qualcuno si è introdotto nella sua camera e gli ha sottratto il dvd.