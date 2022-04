Don Matteo 13, anticipazioni sesta puntata di giovedì 5 maggio 2022

Don Massimo fa ancora fatica a farsi accettare come parroco, tanto che viene perfino organizzata una petizione per cacciarlo. Il nuovo prete comincia ad avere anche lui dei dubbi, per via anche di una indagine in cui resta coinvolto, e trova aiuto solo nel suo amico Vescovo.

Proprio quando Federico inizia a sperare che fra lui e Greta possa nascere qualcosa, la ragazza sembra vicina a un altro suo amico.

Cecchini si rende conto che Valentina sta uscendo con un uomo più grande di lei e decide di capire chi è. L’uomo ovviamente non sa che si tratta di Marco.

Sia Marco che Valentina fanno di tutto per non far scoprire a Cecchini la verità su loro due. Anche Anna, suo malgrado, dovrà mentire per reggergli il gioco.