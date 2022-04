Fiction Don Matteo 13, trama della terza puntata (Il sacrificio della regina)

Prosegue su Rai 1 il tredicesimo ciclo di Don Matteo. Ecco anticipazioni e trame della terza puntata della fiction, in onda giovedì 14 aprile in prima serata. Il terzo episodio si intitola Il sacrificio della regina.

A Spoleto si svolge la finale di un torneo di scacchi, ma Olga Valon, la giovane campionessa, scompare subito dopo la finale e qualcuno potrebbe averle fatto del male. È un duro colpo per Natalina, che è molto legata alla ragazza: proprio lei, infatti, aveva adottato Olga a distanza e l’aveva fatta venire in Italia anni prima.

Mentre Federico è costretto a fare i conti con un segreto nel passato di Greta, Marco deve scendere a patti con una rinnovata consapevolezza: è ancora innamorato di Anna e vuole fare il possibile per riconquistarla.

In aiuto di Marco accorrono Valentina e Cecchini, che però hanno idee opposte su come aiutarlo: chissà se almeno uno dei due riuscirà a far sbocciare nuovamente l’amore tra Anna e Marco…