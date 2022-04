Fiori sopra l’inferno, fiction Rai 1 con Elena Sofia Ricci. Le prime anticipazioni

Fiori sopra l’inferno, miniserie Rai 1: Elena Sofia Ricci sarà Teresa Battaglia

Sono in corso a Udine, in Friuli Venezia Giulia, le riprese di Fiori sopra l’inferno, un thriller mozzafiato in tre puntate con protagonista Elena Sofia Ricci nei panni di Teresa Battaglia, una profiler affetta dal morbo di Alzheimer. La fiction è tratta dall’omonimo beste seller della scrittrice Ilaria Tuti e andrà in onda su Rai 1 nella prossima stagione. Ecco tutto quello che c’è da sapere sul cast e la trama.

La storia inizia quando una serie di misteriosi e brutali omicidi sconvolge l’intera comunità di Travenì, un fittizio paesino delle Dolomiti friulane dove vive anche Teresa Battaglia (la Ricci). Quest’ultima è una profiler sessantenne dall’atteggiamento quasi antipatico, la quale – dietro il suo carattere rigido e scostante – nasconde una profonda fragilità legata alle sue condizioni fisiche.

Fiori sopra l’inferno, miniserie Rai 1: le prime notizie sulla fiction

La donna, infatti, deve fare i conti con i primi sintomi del morbo di Alzheimer: una condizione che cerca di tenere segreta, continuando a lavorare come se nulla fosse, soprattutto per non ammettere a se stessa la gravità della sua malattia.

Prodotta da Publispei (che ritrova l’attrice toscana dopo la fortunata esperienza de I Cesaroni) e sceneggiata da Donatella Diamanti e Valerio D’Annunzio, la fiction – diretta da Carlo Carlei – racconta le vicende professionali e personali di un singolare commissario di polizia specializzato in profiling e che – malgrado la paura di una malattia devastante che ha colpito il cervello – non rinuncia a far luce sui terrificanti crimini che da qualche tempo terrorizzano la piccola comunità che vive tra le montagne friulane.

Dopo questo affascinante thriller psicologico, per la gioia dei numerosi fan di Che Dio ci aiuti, la Ricci tornerà nella tonaca della scatenata Suor Angela nella settima stagione della fortuna fiction Lux Vide, nella quale sarà ancora il cuore della serie ma lascerà più spazio a nuovi personaggi, soprattutto a uno storico: Azzurra Leonardi (interpretato fin dalla prima puntata da Francesca Chillemi).