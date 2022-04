Grey’s Anatomy 18, trama episodio “Eredità”

Eredità (Legacy) è l’undicesimo episodio della diciottesima stagione di Grey’s Anatomy disponibile su Disney+ da mercoledì 6 aprile. Una puntata nella quale vedremo Meredith e Amelia prepararsi al tanto atteso e rivoluzionario intervento chirurgico del dottor Hamilton, mentre in Minnesota Nick fa del trapianto di fegato un momento di insegnamento. Di seguito le anticipazioni della nuova puntata.

Il grande giorno è arrivato: Meredith, Amelia e Kai sono pronte a eseguire la loro terapia cellulare sperimentale su David; in loro aiuto arriva Koracick, tornato a a Seattle per approfondire l’operazione. Più tardi, Thomas si rende conto del disagio degli specializzandi (i quali si sentono emarginati dai loro superiori da quando è successo l’incidente causato da Levi) e ne parla con Meredith, affinché provi a convincere David ad aprire la galleria per l’operazione in modo che il resto dello staff di Grey Sloan – soprattutto i giovani medici – possano osservare.

Quando Owen sviluppa una perdita di liquido cerebrospinale durante la sua terapia fisica, Amelia (impegnata nel progetto sperimentale) chiede a Koracick di aiutare il suo ex marito; quest’ultimo non è affatto entusiasta di avere a che fare con il suo ex rivale, ma la sofferenza è tanta e si vede costretto ad accettare la spiacevole situazione.

Dopo il delicato intervento su David, Meredith vola in Minnesota per fare una sorpresa a Nick, mentre Richard cerca di aiutare Levi, ancora devastato per essere stato il responsabile della morte di Devon.

Teddy è scioccata dalla scoperta fatta su Owen (l’uomo forniva farmaci mortali a veterani che erano stati esposti alle fosse delle bruciature, per lasciarli morire dignitosamente) e – anche se è consapevole che lui per amore ha perdonato i suoi errori passati (ad esempio la sua relazione con Koracick) – lei non è sicura di poter fare altrettanto.

Rientrando a casa, Jo trova Link nudo sotto la doccia e tra i due scatta un bacio molto passionale. Intanto, Miranda Bailey riceve una telefonata da un’amica che lavora per la Nasa, la quale le chiede di eseguire il suo programma di formazione clinica, offrendole la possibilità di essere un medico nello spazio. Jordan si congratula subito con lei incoraggiandola ad accettare.

Più tardi, Miranda dice a Jordan di esserle grata per il supporto ma ha rifiutato l’offerta, aggiungendo anche che la sua amicizia è l’unico punto luminoso in tutto l’ospedale. L’uomo a quel punto le dà un bacio inaspettato, lasciando la Bailey piacevolmente spiazzata. Che sia il preludio di una nuova storia d’amore? È vero che Miranda è molto più grande ma, se abbiamo imparato una cosa in diciotto stagioni di Grey’s Anatomy, è che niente ha mai impedito ai medici dei Grey Sloan di intrecciare i loro rapporti professionali alle emozioni private…