Il paradiso delle signore, anticipazioni 18 aprile: Beatrice in coma, Vittorio cosa farà?

Anticipazioni puntata Il paradiso delle signore 6 di lunedì 18 aprile 2022

Dopo il grave incidente di Beatrice (Caterina Bertone), Vittorio (Alessandro Tersigni) decide di chiamare un luminare per curare la cognata ancora in coma.

Leggi anche: Il paradiso delle signore 6, anticipazioni 15 aprile: l’incidente di Beatrice

Torrebruna (Fabio Fulco) fa la sua dichiarazione d’amore a Ludovica (Giulia Arena); lei continua ad avere tensioni e fraintendimenti con Marcello (Pietro Masotti).

Umberto (Roberto Farnesi) è diviso tra Adelaide (Vanessa Gravina) e Flora (Lucrezia Massari); la stilista sogna la sua storia con Guarnieri, ma quest’ultimo cerca di riavvicinarsi ad Adelaide.

Dante (Luca Bastianello) vuole stare vicino a Beatrice poiché realmente innamorato ma Vittorio non gli crede e inoltre lo accusa per essersi approfittato di lei per raggiungere i suoi obiettivi.