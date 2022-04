Il paradiso delle signore 6, anticipazioni 19 aprile: Adelaide mette Umberto spalle al muro

Anticipazioni puntata Il paradiso delle signore 6 di martedì 19 aprile 2022

Marco (Moisè Curia) è intenzionato a vivere il suo amore con Stefania (Grace Ambrose) e le invia un biglietto dicendole di aspettarla tutte le sere alla stessa ora in piazza.

Gemma (Gaia Bavaro) crede di poter riconquistare il giovane Sant’Erasmo.

Adelaide (Vanessa Gravina) mette Umberto (Roberto Farnesi) spalle al muro: o lei o Flora (Lucrezia Massari). Il Guarnieri sceglie di allontanarsi dalla stilista.

Ludovica (Giulia Arena) vuole partire insieme alla madre in America per l’intervento; questo però rovinerebbe i piani di Flavia e di Fiorenza (Greta Oldoni).

Beatrice (Caterina Bertone) è ancora in coma e Vittorio (Alessandro Tersigni) è costretto a cedere il marchio “Paradiso delle Signore” a Dante (Luca Bastianello) non senza prima mettere alcune cose in chiaro.