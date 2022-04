Il paradiso delle signore 6, anticipazioni sul finale di Adelaide: “Sono la nuova comproprietaria del Paradiso!”

Trame Il paradiso delle signore 6: anticipazioni su Adelaide di Sant’Erasmo

Ancora pochissime puntate e poi per questa stagione televisiva saluteremo i protagonisti de Il paradiso delle signore, che torneranno come sempre a tenerci compagnia a fine estate su Rai 1. Tra le vicende che in questi ultimi episodi arriveranno a compimento c’è la relazione finora mai decollata tra Umberto Guarnieri (Roberto Farnesi) e Flora Gentile Ravasi (Lucrezia Massari). Appunto: finora!

Tra il 27 e il 29 aprile, infatti, assisteremo a diversi colpi di scena che riguardano proprio questa storyline e che, stando a un recente filmato promozionale, sembrano destinati a produrre più di un cambiamento nella prossima annata della fiction daily.

Spoiler Il paradiso delle signore 6: Adelaide, colpo di coda al veleno?

Umberto, mettendo al primo posto la ragione e non il cuore, ha preferito sino a questo momento salvaguardare il legame storico con la cognata, ma alla fine sarà l’istinto a prevalere e dunque stiamo per vedere il commendatore intento a fermare Flora mentre lei è vicinissima alla definitiva partenza: “Tu non vai da nessuna parte senza di me!“.

Insomma, in extremis Umberto sceglierà di stare con la Gentile, di cui è innamorato, e la povera Adelaide (Vanessa Gravina) non potrà che prenderne atto. Ma attenzione all’ultimissimo episodio in onda venerdì: le anticipazioni indicano che “Dante restituisce le quote del Paradiso ad Adelaide, ma non sa che la Contessa sta mettendo in atto la sua vendetta…“.

Aspettiamoci dunque una mega-sorpresa finale, perché nel video sopracitato la nostra Adelaide pronuncerà la frase “Sono la nuova comproprietaria del Paradiso“! È dunque certo che la contessa riuscirà dunque a vendicarsi di Umberto ma, per capire nei dettagli come si arriverà a tale coup de théâtre, non bisognerà perdere il finale del Paradiso 6, in onda appunto il 29 aprile.