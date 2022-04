Trame Il paradiso delle signore 6: anticipazioni sul coma di Beatrice Conti

È da tempi assolutamente non sospetti che vi segnaliamo un evento “forte” poche settimane prima della fine de Il paradiso delle signore 6. E ormai ci siamo: proprio venerdì prossimo sarà il momento della svolta drammatica a cui ci riferiamo e che riguarda Beatrice (Caterina Bertone).

Leggi anche: Il paradiso delle signore 6, anticipazioni 13 aprile: Beatrice ha qualche sospetto su Dante

Come è ormai chiaro, tra la cognata di Vittorio (Alessandro Tersigni) e Dante Romagnoli (Luca Bastianello) sta nascendo una bella storia d’amore, che però ancora non riesce a far rinunciare l’uomo alle sue ambizioni di vendetta: nonostante il sentimento che sta vivendo, insomma, Dante intende ancora portare via il Paradiso al dottor Conti. L’uomo sta continuando a tessere la sua tela e ora è in procinto di attribuire il marchio Paradiso a dei negozi acquistati in America, particolare che ovviamente non ha riferito al suo socio.

Spoiler Il paradiso delle signore 6: Beatrice in coma, Vittorio e Dante disperati

Ebbene, Beatrice sta per scoprire tutto quanto e ciò le farà aprire gli occhi nel modo peggiore su Dante. La nostra protagonista ne uscirà talmente sconvolta che, come vi abbiamo anticipato di recente, farà un incidente dalle conseguenze potenzialmente mortali.

Le prime puntate della prossima settimana saranno dunque caratterizzate da una grande ansia, con Beatrice che finirà in coma e tutti che saranno preoccupati per lei. In primis, e ovviamente per motivi diversi, a soffrire per l’accaduto saranno Vittorio e Dante, ma Conti se la prenderà con il rivale e lo accuserà di aver biecamente usato la madre di Pietro e Serena per i suoi loschi fini.

Comunque sia, il pericolo fortunatamente durerà poco: proprio quando i medici sembreranno pessimisti (così tanto da causare disperazione sia in Vittorio e sia in Dante), Beatrice uscirà finalmente dal coma! Ciò succederà nella puntata numero 154, in onda giovedì 21 aprile. Romagnoli ovviamente sarà felicissimo per l’inizio del percorso di guarigione della sua amata e il suo cuore uscirà cambiato da tutto ciò, cosa di cui Vittorio Conti si accorgerà molto presto…