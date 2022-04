Il paradiso delle signore 6, anticipazioni dal 25 al 29 aprile 2022

Il paradiso delle signore 6 spoiler: ultima puntata il 29 aprile

Stefania si dibatte nel suo dramma ma è sempre più convinta del fatto che lei dovrà rinunciare a Marco. Vittorio capisce quanto Beatrice soffra il distacco da Dante e sembra tramare qualcosa. Marcello rompe definitivamente con Ludovica, che viene subito consolata da Torrebruna. Umberto decide di lasciare Adelaide e ferma in extremis Flora in partenza per l’America: è lei che vuole.

Marco consegna a Stefania l’anello di fidanzamento, ma lei è costretta ad allontanarlo per il bene di sua madre. Torrebruna propone a Ludovica un viaggio in Grecia per distrarsi dai problemi con Marcello. Adelaide deve prendere atto che Umberto è realmente innamorato di Flora ed è disposto a lasciare Villa Guarnieri. La piccola Irene spiazza tutti annunciando di voler vivere a Milano: un regalo di nozze a Salvatore e Anna e una grande gioia per Agnese. Grazie allo zampino di Vittorio, Dante e Beatrice si riavvicinano.

È il giorno del matrimonio di Salvatore e Anna e il Paradiso è “chiuso per nozze”. Gloria capisce che Stefania sta rinunciando all’amore per proteggerla e dà un suggerimento a Marco, poi decide di costituirsi senza avvisare nessuno. Ludovica parte con Torrebruna proprio quando Marcello corre da lei determinato a riconquistarla. Dante restituisce le quote del Paradiso ad Adelaide ma non sa che la Contessa sta mettendo in atto la sua vendetta nei confronti di Umberto. Marco raggiunge Stefania al matrimonio e l’amore, finalmente, trionfa!