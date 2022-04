Il paradiso delle signore 6, anticipazioni dall’11 al 15 aprile 2022

Il paradiso delle signore 6 spoiler: l’incidente di Beatrice

Umberto rimprovera Flora per essersi confidata con Ludovica. Beatrice si accorge che Dante sta tramando qualcosa, ma lui è bravo a deviare i sospetti. Finalmente Ludovica confida a Marcello della malattia della madre e lui si sente totalmente inutile ed impotente: non ha le risorse economiche per aiutarle. Salvo riesce a ritrovare l’anello e consegnarlo ad Anna.

Dante continua a mentire a Beatrice circa l’affare con gli americani, mentre Vittorio chiede aiuto a Roberto per indagare sui suoi movimenti. Fiorenza confida a Torrebruna la malattia di Flavia e lui si offre di pagare l’intervento presso una importante clinica americana. Flavia accetta all’unica condizione che Ludovica non venga a sapere nulla, ma è troppo tardi.

Marcello scopre che sarà Torrebruna a pagare l’intervento di Flavia e si sente sconfitto. Guarnieri rincorre Flora che ha lasciato villa Guarnieri e tra i due arriva il tanto agognato bacio: il tutto sotto gli occhi di Adelaide. Marco e Stefania sono anche loro ad un passo dal bacio, ma un imprevisto li blocca. Beatrice, sconvolta per aver appreso le vere intenzioni di Dante, ha un brutto incidente e viene ritrovata priva di sensi.