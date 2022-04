Il paradiso delle signore 6: ultima puntata il 29 aprile

Venerdì 29 aprile su Rai 1 andrà in onda l’ultima puntata della sesta stagione de Il paradiso delle signore (la quarta in formato pomeridiano) e già tutti si interrogano su quale possa essere l’ultimo atto di questa avvincente annata. Vediamo di fare il punto della situazione.

Quel che è certo è che, sul finale, ci sarà qualcuno che andrà all’altare: in questi giorni la narrazione della fiction daily ci sta ampiamente anticipando che, proprio il 29 aprile, è previsto il matrimonio di Salvatore (Emanuel Caserio) e Anna (Giulia Vecchio). Per l’occasione, come è noto da tempo grazie alle varie stories pubblicate su Instagram, interverranno tutti i familiari dello sposo, perfino quelli che da tempo sono assenti dalla scena. Ma, a fronte di questo momento lieto, si chiuderanno felicemente anche tutte le altre trame?

Il paradiso delle signore 6, spoiler: un gran finale imperdibile!

Ebbene, le prime indiscrezioni in realtà parlano di un finale che potrebbe essere un tantino differente da quelli degli anni precedenti. Siamo infatti abituati a chiusure di stagione all’insegna della ritrovata felicita e di storie risolte più o meno nel migliore dei modi, ma anche stavolta andrà così per tutti?

I rumors, infatti, indicano che qualcuno che è “molto arrabbiato” cercherà vendetta e la esprimerà attraverso un ricatto, cosa che porterà a sua volta un personaggio di spicco a pensare di compiere un grande sacrificio. Ultima puntata con fazzoletti a portata di mano o ci sarà qualche bella sorpresa in extremis? Staremo a vedere…

Occhio anche a una donna che avrà (pure lei) qualcosa di cui vendicarsi: la signora in questione dovrà prendere atto che tutto è andato storto, ma chissà che proprio sul finale non decida di affondare gli artigli! E attenzione infine a una coppia che ne ha già superate tante, ma chissà se le supererà tutte: si mormora di una partenza, lui farà in tempo a fermare la sua amata? Lo scopriremo il 29 aprile!