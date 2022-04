Trame Il paradiso delle signore 6: anticipazioni su Gloria, Stefania, Marco e Gemma

Qualche giorno fa vi abbiamo anticipato (ovviamente in forma un po’ “criptata”) il finale di diverse storie de Il paradiso delle signore 6 e – ora che le anticipazioni dell’ultima settimana di programmazione sono pubbliche – possiamo approfondire più liberamente quella che sarà la conclusione delle varie trame sviluppate in questa stagione.

Leggi anche: Il paradiso delle signore 6, anticipazioni 20 aprile: “Non rinunciare a Marco!”

Cominciamo dalla storyline che forse più ha tenuto incollati i telespettatori durante l’attuale ciclo della fiction daily: la trama di Gloria Moreau (Lara Komar), la quale nelle ultime settimane è riuscita finalmente a conquistare l’affetto e la fiducia della figlia Stefania (Grace Ambrose), abbandonata per forza di cose tanti anni prima.

Spoiler Il paradiso delle signore 6: Gemma ricatta Stefania

La riconciliazione tra Gloria e la giovane Colombo è avvenuta però in un momento particolarmente delicato della vita di quest’ultima: è infatti nato l’amore tra Stefania e Marco di Sant’Erasmo (Moisè Curia), ma ciò ovviamente ha fatto infuriare Gemma Zanatta (Gaia Bavaro).

La relazione tra Gemma e Marco ha tenuto banco per molti mesi nel Paradiso 6, aprendo alla ragazza anche le porte di Villa Guarnieri, e ora lei non ci sta affatto a farsi “soffiare” il fidanzato dalla sorellastra. Non per niente, tra il 25 e il 29 aprile accadranno molte cose che ci condurranno verso un finale all’insegna di un vero e proprio sacrificio d’amore!

Le anticipazioni ci dicono che Gemma avrà uno scontro con Stefania dopo aver scoperto che lei e Marco hanno una storia; a quel punto la Zanatta junior ricatterà Stefania, usando Gloria come arma e dicendole che dovrà decidere se salvare il suo rapporto con Marco o la sua mamma. Messa sotto pressione, Stefania deciderà di salvaguardare la madre e, quando Marco si presenterà da lei (con tanto di anello) per rivolgerle la proposta ufficiale di fidanzamento, lei a malincuore lo respingerà.

E così arriviamo all’ultima puntata (in onda venerdì 29 aprile), durante la quale Gloria capirà che Stefania per amor suo sta rinunciando a Marco; sarà quello il momento in cui la Moreau deciderà di costituirsi senza avvertire nessuno!

Tale svolta porterà al trionfo dell’amore tra Marco e Stefania, ma cosa ne sarà di Gloria? Gli spoiler non indicano se ci sarà qualche sorprendente colpo di coda o se davvero la capocommessa andrà incontro a un non facile destino; dunque non perdete la puntata conclusiva della sesta annata, che sicuramente chiarirà tutto. Comunque andranno le cose, già sappiamo da tempo che Il Paradiso delle signore 7 vedrà la luce a fine estate e quindi la vicenda di certo non finisce qui…