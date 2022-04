Trame Il paradiso delle signore 6, anticipazioni su Gemma Zanatta

Ci siamo: quando mancano praticamente tre settimane alla fine di questa stagione de Il paradiso delle signore, Marco di Sant’Erasmo (Moisè Curia) non riesce più a rinunciare al suo amore per Stefania (Grace Ambrose) e prende una clamorosa iniziativa che sconvolgerà tutti gli equilibri!

Come sapete già, la serata preparata da Adelaide (Vanessa Gravina) per unire la sua famiglia a quella dei Colombo andrà nel peggiore dei modi ed entrambi i nuclei familiari si sentiranno in forte imbarazzo, visto che Marco – proprio prima della cena ufficiale – decide di lasciare Gemma!

Spoiler Il paradiso delle signore 6: l’amara scoperta di GEMMA su Stefania e Marco

Tutto ciò non rimarrà senza conseguenze e, nonostante il ragazzo ora abbia le idee chiare su chi vuole davvero, Gemma non rinuncerà a lui e in lei rimarrà il forte sospetto che la decisione del suo amato abbia a che fare con Stefania. Inoltre vedremo un inaspettato sodalizio tra la Zanatta junior e la contessa di Sant’Erasmo, la quale – nonostante la diffidenza iniziale – ora tifa per la giovane commessa e cavallerizza e vorrebbe vederla insieme al nipote.

C’è da dire che, anche con lo scorrere delle puntate, Gemma non riuscirà a farsi una ragione del fatto di essere stata lasciata e sembrerà convinta di poter recuperare la sua storia sentimentale. Ma è un’illusione: in realtà il sentimento di Marco per Stefania diventerà ancora più saldo: eh sì, l’amore tra i due ragazzi comincerà decisamente a decollare!

Occhio però, perché i sospetti che Gemma avrà sin da subito si tradurranno presto in una dura consapevolezza: la figlia di Veronica, infatti, avrà la prova che Stefania e Marco si vedono e si amano. Come reagirà a quel punto? Il suo cuore ferito vorrà vendetta? Lo scopriremo entro il 29 aprile…