Il paradiso delle signore 6, anticipazioni: Gemma viene lasciata da Marco!

Trame Il paradiso delle signore 6: anticipazioni su Gemma e Marco

Il tanto annunciato bacio tra Stefania (Grace Ambrose) e Marco (Moisè Curia) è finalmente avvenuto nella puntata del Paradiso delle signore 6 del 1° aprile e ora quanto accaduto avrà molti effetti nelle trame della fiction daily di Rai 1, giunta peraltro all’ultimo mese di programmazione per questa stagione (terminerà il 29 aprile).

Nel giro di quattro settimane, dovremo quindi capire come si concludono le vicende attualmente in corso: avranno tutte un lieto fine? Qualcosa resterà in sospeso in attesa del Paradiso 7 (che inizierà a settembre)? Presto sapremo tutto, ma intanto torniamo alle conseguenze del bacio.

Spoiler Il paradiso delle signore 6: la festa di fidanzamento che non s’ha da fare!

Nei prossimi episodi, Stefania inizierà ad avere qualche dubbio sul fatto di dare ancora seguito ai sentimenti per Marco (ben sapendo quanto male stiano facendo alla sua sorellastra), ciò mentre il giovane Sant’Erasmo si troverà improvvisamente stretto in una morsa: Adelaide (Vanessa Gravina), infatti, inviterà i Colombo a Villa Guarnieri per sancire definitivamente e ufficialmente l’unione del nipote con Gemma (Gaia Bavaro)!

Mentre Stefania troverà consolazione tra le braccia di mamma Gloria (Lara Komar), con la quale avrà fatto pace da poco, Marco non si arrenderà al suo destino e, poco prima dei festeggiamenti, troverà il coraggio di lasciare la sua attuale fidanzata.

Ovviamente, a quel punto saranno fuoco e fiamme: le famiglie ne usciranno imbarazzate e turbate, mentre Gemma avrà il forte sospetto di essere stata lasciata da Marco in favore di Stefania. Comunque sia, non è affatto detto che la Zanatta junior si arrenda, anche perché potrebbe avere dalla sua parte un’inattesa alleata: la Contessa!