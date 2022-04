Il paradiso delle signore, anticipazioni dal 2 al 6 maggio 2022 (repliche prima stagione)

Anticipazioni settimanali puntate Il paradiso delle signore da lunedì 2 a venerdì 6 maggio 2022

L’estate d’inverno – È il 1956. Teresa Iorio lascia il suo paese in Sicilia per andare a Milano a casa degli zii. Qui, in circostanze fortunose, conosce Pietro Mori, proprietario del grande magazzino “Il Paradiso delle Signore”. La ragazza ne rimane abbagliata, ma presto scopre che Pietro Mori è anche l’uomo che ha fatto arrestare proprio suo zio con l’accusa di aver incendiato il suo furgone. Decide così di partecipare alle selezioni per lavorare come commessa.

Leggi anche: Il paradiso delle signore 6, anticipazioni 26 aprile: Beatrice soffre la lontananza da Dante

Non arrendersi mai – Teresa vorrebbe lavorare al Paradiso, ma la prova scritta e il colloquio con la capocommessa Clara Mantovani si rivelano un disastro. Ciononostante avrà una seconda chance. Intanto Mori, in difficoltà finanziarie e ostacolato da Carlo Mandelli (il nuovo proprietario della banca che finanzia la sua impresa, pronto a tutto pur di distruggere il Paradiso delle Signore), è costretto a ricorrere a un esponente della mala milanese, Bruno Jacobi. Nel frattempo Teresa è riuscita a conquistarsi il posto di commessa nel grande magazzino, ma suo padre, chiamato a Milano dalla moglie del fratello, in carcere, vuole riportarla in Sicilia.