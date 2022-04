La scogliera dei misteri: la seconda stagione della fiction ci sarà?

Si conclude su Rai 1 la fiction francese La scogliera dei misteri

Questa sera (martedì 26 aprile), gli spettatori assisteranno al gran finale de La Scogliera dei misteri, l’adrenalinico thriller francese che racconta la storia di una donna, Lola Morand, la quale – arrivata in un villaggio in cerca di lavoro – scopre di essere la figlia di una donna uccisa venticinque anni prima. Negli ultimi due episodi, finalmente scopriremo cosa è accaduto realmente a Manon Jouve.

Nell’attesa, gli oltre tre milioni di spettatori che seguono la storia si chiedono se la serie poliziesca con protagonisti Garance Thenault e Pierre-Yves Bon potrebbe tornare in futuro con una seconda stagione. Sfortunatamente, la serie è stata progettata come storia autoconclusiva e dunque non prevede alcun seguito, ma il successo riscosso in patria (dove ha ottenuto una media di 3,3 milioni di telespettatori) potrebbe convincere France 3 e la bella e brava Garance Thenault a ripetere l’esperienza con un nuovo appassionante thriller.

Serie tv La scogliera dei misteri: non è prevista una seconda stagione

Recentemente, l’attrice protagonista ha ammesso che è stato molto faticoso interpretare due personaggi: “A volte in un solo giorno ho recitato sia nel ruolo di Lola che di Manon“. E ha continuato: “Un lavoro faticoso che richiedeva molta flessibilità mentale e uno sforzo di concentrazione inteso soprattutto per Manon, che è una donna molto più lontana da me“.

Appuntamento dunque in prima serata su Rai 1 con l’ultimo capitolo de La scogliera dei misteri, una co-produzione tra Francia, Belgio e Svizzera, sceneggiata da Franck Ollivier (autore anche di Olivia – Forte come la verità, la miniserie trasmessa la scorsa estate da Canale 5).