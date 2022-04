Nero a metà 3: cast, trama, anticipazioni della fiction di Rai 1

Nero a metà 3: anticipazioni della fiction di Rai 1 con Claudio Amendola, quante puntate

Le avventure del commissario Carlo Guerrieri e del suo vice Malik Soprani stanno per tornare. C’è grande attesa per l’arrivo delle sei nuove prime serate che compongono la terza stagione di Nero a Metà, il poliziesco con Claudio Amendola e Miguel Gobbo Diaz in onda su Rai 1 da lunedì 4 aprile 2022. Tra casi inediti da risolvere e nuove intricate vicende personali, le vicende dei poliziotti del Rione Monti sono pronte ad appassionare ancora una volta i numerosi fan. La narrazione sarà ancora ambientata in una Roma sempre più multietnica ed eterogenea.

Il terzo capitolo riprende esattamente da dove si era interrotto il secondo, ovvero dallo sconvolgente ritorno a Roma di Clara (Margherita Laterza), la prima moglie di Carlo nonché madre di Alba (Rosa Diletta Rossi). La donna, dopo un lungo periodo di latitanza, è tornata a Roma per scontare la sua pena e chiedere perdono alla figlia, la quale, seppur confusa, decide di darle una possibilità nonostante suo padre non sia d’accordo. Grazie ai colloqui in carcere, Alba ha cominciato a conoscere sua madre al punto che, quando le vengono concessi i domiciliari, le offre ospitalità a casa sua.

Ma una volta lasciata Rebibbia, la donna fa perdere le sue tracce. Una sparizione che non stupisce Carlo, il quale, conoscendo bene il passato tormentato della sua ex, crede sia nuovamente scappata; Alba invece è convinta che sua madre sia stata rapita! Per scoprire la verità, Carlo e Alba, insieme a Malik, inizieranno a investigare e scopriranno un traffico internazionale di cocaina rosa e di sfruttamento minorile ai fini dello spaccio. Ma in tutto questo… cosa c’entra Clara?

Per quanto riguarda la vita privata, Carlo – dopo che Marta (Nicole Grimaudo) ha lasciato Roma per tornare a Napoli – ha deciso di buttarsi a capofitto nel suo lavoro. Almeno fino a quando nella sua vita arriva la bella Giulia Trevi (la new entry Giorgia Salari), la nuova – e insopportabile – collega della Narcotici. Ma ci sarà spazio anche per la sua seconda moglie Cristina (Alessia Barela), che lui aveva lasciato per stare con Marta; Malik, invece, adesso convive con la psicologa Monica Porta (Claudia Vismara) ma il suo cuore continua a battere per Alba, la quale ha finalmente capito di essere innamorata di lui!

Il cast, oltre agli attori su menzionati, si completa con Fortunato Cerlino (Sovrintendente capo Mario Muzo), Alessandro Sperduti e Margherita Vicario (Marco Cantabella e Cinzia Repola, personaggi in attesa del loro secondo figlio), Daphne Scoccia (Ottavia), Angela Finocchiaro (lo stravagante medico legale Giovanna Di Castro).

Tra le new entry da segnalare l’arrivo di Caterina Guzzanti (Elisa Cori), Gianluca Gobbi (Lorenzo Bragadin), Eduardo Valdarnini (Spartaco Mattei), Adriano Pantaleo (Ciro Santillo), Luca Cesa (Federco Viessi).

Un terzo attesissimo capitolo che, stando alle anticipazioni ufficiali e al trailer diffuso, promette di regalare ancora moltissime sorprese e colpi di scena ai fan di questo avvincente poliziesco che, in questo terzo atto, vede Claudio Amendola nelle vesti di attore ma anche di regista (insieme a Enrico Rosati) dei primi sei episodi.

Siete curiosi di saperne di più? E allora non vi resta che sintonizzarvi su Rai 1, lunedì in prima serata per non perdere il debutto di Nero a Metà 3!