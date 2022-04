NOI, trama e anticipazioni della sesta ed ultima puntata

Domenica 10 aprile, in prima serata su Rai 1, sesto ed ultimo appuntamento con la fiction Noi. Ecco anticipazioni e trama della sesta puntata, divisa in due episodi intitolati Napoli e La luna.

Mimmo sta sempre peggio e non vivrà ancora per molto. A quel punto, Daniele decide di fargli rivedere per l’ultima volta Napoli, con i luoghi, le persone e le sensazioni che sono così tanto care all’uomo.

Cate e Teo, pur desiderando ancora il matrimonio, decidono di andare più lenti con i preparativi: hanno entrambi bisogno di distensione.

Rivivremo il primo incontro tra Pietro e Rebecca, fino ad arrivare – molti anni dopo – alla profonda crisi che li sta attanagliando.