Tempesta d’amore, anticipazioni dal 10 al 16 aprile 2022

Anticipazioni settimanali di Tempesta d’amore, puntate da domenica 10 a sabato 16 aprile 2022

Dopo aver sorpreso Rosalie a rubare i sonniferi, Michael inizia a temere che la fidanzata possa diventare dipendente dai farmaci. Lei, però, ritiene la sua reazione ingiustificata e si fa prescrivere i medicinali da un altro medico.

Cornelius scopre che esiste una potenziale testimone in grado di provare la sua innocenza. Al settimo cielo, l’uomo inizia a sognare un futuro felice insieme a Selina e questa prospettiva manda invece su tutte le furie Christoph. E così l’albergatore inizia a pensare di smascherare il rivale…

All’ultimo secondo Shirin capisce che la sua amicizia con Maja è più importante dei sentimenti che prova per Florian e respinge dunque quest’ultimo.

Alfons invita Rosalie ad avere comprensione per le paure di Michael e le dona un medicinale omeopatico per aiutarla a dormire. Effettivamente la Engel riesce a riposare, ma l’indomani si sveglia con una terribile notizia…

Nella speranza di infondere ottimismo a Maja, Hannes fa un accordo con André: quest’ultimo acquisterà dei cappelli creati dalla ragazza, ma il denaro verrà messo da Fröhlich. La von Thalheim, però, scopre l’inganno…

Christoph rivela a Erik che “Lars Sternberg” è in realtà Cornelius! Sconvolto, Vogt vorrebbe chiamare immediatamente la polizia, ma Ariane lo ferma: una denuncia contro von Thalheim, distruggerebbe per sempre la sua amicizia con Selina! Vedendolo esitare, però, Christoph mette Erik sotto pressione…

La reputazione di Rosalie sembra irrimediabilmente compromessa dalle voci di una presunta dipendenza dai farmaci della donna. Come se non bastasse, il capo di Michael pretende che quest’ultimo si sottoponga ad un esame tossicologico per scongiurare una ricaduta del medico, visto che in passato quest’ultimo soffrì di una grave dipendenza…

Cornelia teme che Benni possa nuovamente allontanarsi da lei ed effettivamente poco dopo Robert sorprende il ragazzino mentre fruga tra le cose della madre. Il giovanotto, però, spiega a Saalfeld di essere impegnato in una “missione segreta”…

Capendo che anche il suo lavoro sta danneggiando le persone che ama, Rosalie prende una decisione sofferta: lasciare la politica!

Robert e Benni vogliono organizzare una festa a sorpresa per Cornelia, ma fanno credere a quest’ultima di essersi dimenticati del suo compleanno. Delusa, la Holle decide di festeggiare da sola con Alfons…

Erik scopre che Cornelius è vicino ad ottenere delle prove che potrebbero incastrarlo. Terrorizzato, Vogt decide dunque di denunciare anonimamente von Thalheim alla polizia.

Michael non riesce a credere che Rosalie abbia rinunciato alla sua carriera politica per amor suo e cerca di farla tornare sui suoi passi. La Engel, però, è convinta di aver preso la decisione giusta.

Con l’aiuto di Alfons, Robert e Benni riescono a realizzare la loro festa a sorpresa per Cornelia, che resta così toccata da decidere di fare lei stessa un regalo molto speciale a Benni…

Florian scopre le intenzioni di Erik e avverte Maja. Quest’ultima si precipita dunque dal padre, ma proprio in quel momento al Fürstenhof arriva la polizia! Per Cornelius sarà troppo tardi?