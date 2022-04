Tempesta d’amore, anticipazioni dal 17 al 23 aprile 2022

Anticipazioni settimanali di Tempesta d’amore, puntate da domenica 17 a sabato 23 aprile 2022

Grazie ad una piccola messinscena, Maja riesce a far guadagnare a Cornelius abbastanza tempo per sfuggire alla pulizia. Disperato, l’uomo si nasconde nel rifugio di Florian e prepara la fuga in Sud America insieme a Selina. Quest’ultima, però, è tutt’altro che entusiasta all’idea di una vita da fuggitiva…

Benni scopre che il volo per la Nuova Zelanda costa meno da Roma rispetto che da Monaco e decide dunque di volare dalla capitale italiana… dove pensa di arrivare in autostop! Di fronte alla preoccupazione di Cornelia, Alfons prende una decisione inaspettata: accompagnare lui stesso il ragazzo in moto!

Max si mette in finta malattia per poter fare un volo in parapendio, ma viene smascherato da Werner e riceve un richiamo ufficiale.

Selina capisce di non poter vivere da latitante e, soprattutto, che i suoi sentimenti per Cornelius non sono più forti come un tempo. E così la donna comunica al marito di non avere intenzione di seguirlo…

Al Fürstenhof si presenta Ilona Greschel, una presunta valutatrice di hotel. Appena arrivata, la donna ha subito uno scontro con Max…

Cornelius non vuole più vivere lontano dai suoi affetti e decide dunque di costituirsi. Sconvolta, Selina si sente responsabile per l’accaduto e sfoga la sua frustrazione su Erik e Ariane. Proprio da quest’ultima, però, arriva un’inaspettata offerta di aiuto…

Werner e Christoph scoprono che Ilona Greschel è una valutatrice di hotel e istruiscono il personale affinché trattino la donna con i guanti.

Benni si accorge che la madre è terrorizzata all’idea che lui vada in Italia in moto e ricorda improvvisamente che Cornelia ebbe un grave incidente anni prima. E così il ragazzo decide di aiutare la madre a superare il suo trauma invitandola ad un giro in moto insieme!

Ilona sembra molto interessata ad André e alla cucina del Fürstenhof. Rosalie, però, intuisce che qualcosa non torna…

Selina dice chiaramente ad Ariane che la sua amicizia non è in vendita, ma la prega comunque di aiutare Cornelius. La Kalenberg è pronta a denunciare Erik, ma poi quest’ultimo la sorprende con una cena romantica…

Hannes ha un grave problema con il suo ranch e deve rientrare negli Stati Uniti. Di fronte alla delusione di Maja, però, cambia idea e decide di restare con lei.

Max fa di tutto per placare l’ira di Ilona, ma finisce solo per peggiorare la situazione. Poco dopo, però, il ragazzo si accorge che la donna si è presa una cotta per Florian e elabora un piano…

Benni e Cornelia si riappacificano definitivamente: il ragazzo perdona la madre per averlo piantato in asso e, allo stesso tempo, si scusa per averle dato la colpa della rovina della loro famiglia. A quel punto il giovane Holle lascia il Fürstenhof parte insieme ad Alfons per il loro viaggio in moto fino a Roma.

Christoph è a pezzi per la separazione da Selina, ma poi riceve una telefonata inaspettata che lo spinge a partire improvvisamente…

Ariane non ha cuore di rovinare personalmente la vita ad Erik e decide così di rivolgersi a Florian, pregandolo di convincere il fratello a costituirsi! Il guardacaccia riuscirà nell’impresa?