Anticipazioni puntate italiane Tempesta d’amore: l’offerta di ERIK a CORNELIUS

Si può perdonare l’uomo che ti ha rovinato la vita? Secondo Erik Vogt (Sven Waasner) la risposta è “sì”! Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore il dark man del Fürstenhof farà infatti un’offerta di pace a Cornelius von Thalheim (Christoph Mory)… Ecco cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Erik in carcere

Tanto il fratello è onesto e di buon cuore, quanto Erik è sempre stato spinto da avidità, scaltrezza e gelido cinismo. Caratteristiche che lo hanno velocemente portato a diventare un criminale…

Come sappiamo, fu infatti proprio lui la mente dietro allo scandalo finanziario per cui fu ingiustamente incolpato Cornelius, che fu di conseguenza costretto a simulare la propria morte e fuggire, perdendo non solo la propria libertà ma anche identità e affetti.

Ebbene, dopo quattro anni per il povero von Thalheim sembra essere finalmente arrivato il momento di ottenere giustizia. Grazie all’inaspettato aiuto di Ariane (Viola Wedekind), Erik verrà infatti inchiodato per i suoi crimini e finirà in carcere. La sua reclusione, però, durerà poco…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Erik vuole riappacificarsi con Cornelius

Come vi abbiamo anticipato, la Kalenberg non sopporterà infatti l’idea che il proprio amato sia dietro alle sbarre e pagherà la cauzione per permettere all’uomo di trascorrere in libertà le settimane che lo separano dal processo.

Erik potrà dunque tornare al Fürstenhof e capirà di dover sfruttare al meglio il tempo che gli rimane prima di affrontare il giudice. E qual modo migliore se non cercare di ottenere il perdono della sua principale vittima? Sarà così che Vogt si presenterà da von Thalheim e, dopo essersi scusato per il proprio comportamento, proporrà di lasciarsi tutto alle spalle e iniziare una convivenza pacifica. Cornelius accetterà questa inaspettata offerta di pace?

Inutile dire che la risposta sarà “no”! Il rancore accumulato nel corso degli ultimi anni non potrà infatti essere certo spazzato via con una semplice stretta di mano. Ma, soprattutto, Cornelius è determinato ad avere giustizia ad ogni costo e far finire Erik dietro alle sbarre per molto molto tempo. Ci riuscirà?