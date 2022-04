Anticipazioni puntate italiane Tempesta d’amore: eroico salvataggio di FLORIAN

Nelle fiabe si dice che non esista magia più potente del vero amore. E a Tempesta d’amore un po’ di magia non è mai mancata! Non c’è dunque da stupirsi se, nelle prossime puntate italiane della soap, Maja von Thalheim (Christina Arends) e Florian Vogt (Arne Löber) saranno protagonisti di un vero e proprio miracolo… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Maja ha un incidente

Non importa se Maja e Florian si siano lasciati da tempo e la von Thalheim abbia iniziato una relazione con Hannes (Pablo Konrad): il legame profondo che unisce i due protagonisti è infatti rimasto immutato, anche se entrambi faticano ad ammetterlo.

A riprova del fatto che i due non riescono proprio a dimenticarsi, quando Shirin (Merve Cakir) si è innamorata del bel guardacaccia e lo ha baciato, Maja è letteralmente impazzita di gelosia, arrivando addirittura a chiudere la sua amicizia con la Ceylan.

Come sappiamo, alla fine le due ragazze si sono riconciliate e Maja ha deciso di concentrarsi sulla sua relazione con Hannes, chiudendo invece i rapporti con Florian. Ebbene, sarà proprio in queste circostanze che la von Thalheim si addentrerà da sola nel bosco per una passeggiata, finendo per avere un gravissimo incidente…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Florian salva Maja

A causa del terreno sdrucciolevole, Maja farà infatti una rovinosa caduta e scivolerà lungo un pendio scosceso fino a raggiungere – ormai priva di sensi – il letto di un torrente. Ebbene, per la ragazza la situazione si farà subito critica, in quanto l’acqua inizierà a salire velocemente, rischiando di farla annegare. Proprio allora, però, accadrà qualcosa di magico…

Grazie al legame magico con la sua ex, Florian percepirà infatti che quest’ultima è in grave pericolo e si precipiterà nei boschi a cercarla, presto seguito da Hannes. Nonostante lo scetticismo iniziale, Fröhlich deciderà infatti di aiutare il “rivale”, il cui intuito si rivelerà prezioso.

I due uomini riusciranno infatti a trovare la von Thalheim appena in tempo, riuscendo a salvarle la vita. Inutile dire che la ragazza sarà grata ai due per il loro coraggio e resterà profondamente colpita dal “presentimento magico” che ha portato al suo salvataggio.

Peccato solo che la storia che le verrà raccontata non sia quella reale…

Spinto dalla gelosia, Hannes le farà infatti credere di essere stato lui ad avere la “premonizione”. E a quel punto Maja si convincerà ancor di più che sia proprio il fidanzato l’uomo giusto per lei… La verità verrà fuori?