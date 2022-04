Anticipazioni puntate italiane Tempesta d’amore: ROSALIE inizia due nuovi lavori

È proprio vero che con Rosalie Engel (Natalie Alison) non ci si annoia mai! Nonostante la crescita costante degli ultimi anni, questo irresistibile personaggio non ha infatti mai perso energia e originalità unite ad un pizzico di follia che l’hanno sempre caratterizzata.

Non c’è dunque da stupirsi se, nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore, la donna si imbarcherà in non una ma ben due nuove sfide professionali! Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Rosalie lascia la politica

Da quando arrivò per la prima volta al Fürstenhof ormai ben dodici anni fa, Rosalie si è cimentata nelle professioni più disparate, ultima delle quali la sua avventura in politica! Come sappiamo, alcuni mesi fa la donna ha infatti a sorpresa sbaragliato la concorrenza alle elezioni locali venendo eletta consigliere regionale. Un’esperienza che si è rivelata dolceamara…

Nonostante le soddisfazioni ricevute, la Engel ha infatti dovuto fare i conti con i lati negativo di essere una figura pubblica: dall’agenda quotidiana zeppa di impegni ai riflettori sempre puntati sulla sua vita privata.

E così, quando si è resa conto che la propria popolarità stava danneggiando l’uomo che ama, Rosalie non ha esitato a rinunciare alla carriera politica pur di tutelare Michael (Erich Altenkopf) e le persone che ama. E ora?

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Rosalie torna a lavorare al Fürstenhof

Benché profondamente grato alla fidanzata per il suo sacrificio, il medico non potrà fare a meno di preoccuparsi per questa scelta. Rosalie è infatti sempre stata abituata a condurre una vita ricchissima di attività e sfide continue e non può certo accontentarsi di servire per qualche ora al giorno i clienti del Cafè Liebling.

Sarà così che Michael parlerà con Robert (Lorenzo Patané) chiedendogli di reintegrare la Engel nella sua vecchia posizione di barista al pianobar del Fürstenhof, senza far però credere alla donna che si tratti di un favore.

Ebbene, il piano dei due amici funzionerà tanto che Rosalie riprenderà con gioia il suo posto dietro al bancone dei cocktail del Fürstenhof. La donna, però, non si fermerà qui! Sempre alla ricerca di nuove sfide, Rosalie scoverà infatti una nuova opportunità professionale: un corso di formazione per venditori di assicurazioni. E, nonostante il parere contrario di Michael, non ci penserà due volte prima di iscriversi.

Riuscirà la Engel a barcamenarsi tra ben tre lavori diversi oppure avrà un altro crollo come accaduto recentemente?