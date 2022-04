Anticipazioni puntate italiane Tempesta d’amore: il grande sacrificio ROSALIE

Nessun lavoro può essere più importante dei propri cari. Lo sa bene Rosalie Engel (Natalie Alison), che nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore si troverà a dover compiere la scelta più difficile della sua carriera per amore di Michael Niederbühl (Erich Altenkopf)… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Rosalie fa uso di sonniferi

Da quando Rosalie si è buttata in politica, la sua vita è stata stravolta. Se da una parte la donna ha dimostrato grande maturità e crescita nell’affrontare il suo nuovo ruolo istituzionale, dall’altra ha finito per essere sopraffatta da impegni, stress e responsabilità.

Stremata, la Engel finirà così per iniziare a fare uso di sonniferi nella speranza di riuscire a riposare dopo notti insonni. Il problema? Michael – che, come sappiamo, soffrì in passato di dipendenza da farmaci tranquillanti e stimolanti – temerà che la fidanzata possa cadere nell’incubo da lui vissuto mesi prima.

Ebbene, grazie anche all’intervento dei Sonnbichler, Rosalie capirà il motivo della reazione (apparentemente spropositata) del fidanzata e deciderà dunque di venirgli incontro e rinunciare all’uso di medicinali. Purtroppo, però, la stampa racconterà un’altra storia…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Rosalie lascia la politica

Dal momento che Rosalie è ormai un personaggio pubblico, basterà un articolo che la accuserà di avere una dipendenza da farmaci per scatenare un vero e proprio scandalo. Scandalo che travolgerà anche Michael!

A causa del suo passato da farmacodipendente, il medico verrà infatti costretto dai propri superiori a sottoporsi a dei test tossicologici per escludere una sua ricaduta. Un’umiliazione che avrà conseguenze gravissime…

Capendo che il proprio lavoro sta danneggiando le persone che ama, Rosalie prenderà dunque una decisione molto coraggiosa: rinunciare alla politica! E così, durante una conferenza stampa chiamata a sorpresa, la Engel annuncerà le proprie dimissioni come consigliere regionale. Una notizia che lascerà tutti sconvolti… Michael in primis! Il medico riuscirà a convincere la sua amata a tornare sui propri passi? Oppure la sua sarà una scelta definitiva?