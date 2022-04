Anticipazioni puntate italiane Tempesta d’amore: la vendetta di CHRISTOPH contro CORNELIUS

L’amore lo stava trasformando in una persona migliore, ma la gelosia tirerà fuori il peggio dal suo “lato oscuro”. Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore Christoph Saalfeld (Dieter Bach) capirà infatti di aver perso per sempre Selina von Thalheim (Katja Rosin). E a quel punto la sua rabbia esploderà in tutta la sua forza… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Selina sceglie Cornelius

Christoph Saalfeld ha più volte dimostrato di essere un uomo disposto a tutto pur di ottenere ciò che vuole, negli affari così come nell’amore. E così, quando la sua relazione con Selina è naufragata, l’albergatore ha tentato l’impossibile per riconquistare la sua amata. Questa volta, però, ogni suo sforzo è stato inutile…

Seppur tentata dalla proposta del (ormai ex) fidanzato di lasciarsi tutto alle spalle e iniziare una nuova vita lontani dal Fürstenhof, la von Thalheim ha purtroppo avuto l’ennesima prova del fatto che il lato “malvagio” di Christoph non è mai davvero scomparso. Poco dopo la sua offerta alla donna, infatti, l’albergatore è arrivato a minacciare Cornelius (Christoph Mory) di denunciarlo alla polizia.

Sconvolta, Selina capirà così che concedere un’altra chance a Christoph sarebbe solo un errore e chiuderà definitivamente i rapporti con l’uomo, decidendo invece di provare a ricostruire il suo matrimonio con Cornelius. Una decisione che Saalfeld non accetterà di buon grado…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Christoph vuole vendicarsi di Cornelius

Fuori di sé dalla rabbia e dalla gelosia, Christoph proverà dunque a sfogarsi con estenuanti sedute in palestra. Uno sforzo fisico che porterà l’albergatore ad avere un collasso… proprio davanti a Selina!

Preoccupata per il suo ex, quest’ultima lo soccorrerà prontamente e gli starà accanto durante le prime visite di emergenza. Non appena i medici dichiareranno Saalfeld fuori pericolo, però, prenderà nuovamente le distanze, ribadendo che il suo posto è al fianco di Cornelius.

Ebbene, per Christoph si tratterà dell’ennesimo affronto, a cui reagirà con estrema violenza. Non avendo più nulla da perdere, Saalfeld deciderà di vendicarsi del rivale in amore distruggendogli la vita… ovvero svelando la sua vera identità! Riuscirà Cornelius a salvarsi?