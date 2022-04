Un posto al sole, anticipazioni 19 aprile: ora Raffaele deve riflettere…

Anticipazioni puntata di Un posto al sole in onda martedì 19 aprile 2022

Martedì 19 aprile 2022, su Rai 3, Un posto al sole ci propone una buona alleata, una via d’incontro difficile da trovare e una situazione su cui riflettere.

Leggi anche: Un posto al sole, anticipazioni 18 aprile: Marina e Roberto, confronto dall’esito “inatteso”…

Vediamo dunque cosa accadrà a Upas:

Chiara (Alessandra Masi) ha una grande alleata in Marina (Nina Soldano), che cerca di proteggerla e tenta di indurla a prendersi cura di se stessa, oltre a intercedere in suo favore con Roberto Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli).

Spinta dalla madre, Angela (Claudia Ruffo) cerca una via d’incontro con Franco (Peppe Zarbo), ma non è facile anche perché la partenza per la Sicilia è vicina.

Raffaele (Patrizio Rispo) deve riflettere sul suo matrimonio con Ornella (Marina Giulia Cavalli) e su quello che Elvira (Giusi Cataldo) rappresenta per lui.