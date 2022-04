Un posto al sole, anticipazioni 21 aprile: tutti preoccupati per Chiara

Anticipazioni puntata di Un posto al sole in onda giovedì 21 aprile 2022

Giovedì 21 aprile 2022, su Rai 3, Un posto al sole ci propone una grande ansia, un ritorno con “stranezze” e una visita inattesa.

Leggi anche: Un posto al sole anticipazioni: Roberto Ferri, vittoria di Pirro! Tutto crollerà? Cosa succede

Vediamo dunque cosa accadrà a Upas:

Tutti sono estremamente preoccupati per Chiara e, in seguito alle condizioni della ragazza, un recente sodalizio potrebbe avere problemi.

Jimmy torna a casa dopo la vacanza con Micaela e inizia a mostrare uno strano rifiuto delle regole, tanto che Niko si troverà a dover intervenire.

Renato ripiomba in crisi per via di una divertente “visita inaspettata”…