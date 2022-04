Anticipazioni Un posto al sole: la nuova partenza di Angela

A Un posto al sole, il ritorno in scena di Angela (Claudia Ruffo) sta costituendo l’occasione per degli aspri chiarimenti in famiglia e, come vedremo negli episodi in onda in questi giorni, la Poggi e Franco (Peppe Zarbo) cercheranno di affrontare le difficoltà scolastiche della figlia Bianca (Sofia Piccirillo). Il problema è che ciò avverrà in un clima più che mai all’insegna della tensione, perché tra i due i dissapori non si saranno ancora spenti.

Sta di fatto che, dopo aver rivisto sua madre, la ragazzina sembrerà ora ritrovare un minimo di equilibrio e serenità. Ma quanto durerà? Poco, perché presto la nostra Bianca apprenderà che la permanenza a Napoli della mamma sarà molto breve…

Un posto al sole spoiler: una nuova “missione” per Bianca

Ebbene sì: la puntata di venerdì 8 aprile ci mostrerà una Angela di nuovo in partenza per la Sicilia, anche se – ve lo anticipiamo – in seguito la rivedremo nuovamente. Sta di fatto che, nell’immediato, Bianca è destinata a precipitare nuovamente nel vortice delle web challenge, con una ulteriore missione da compiere. Niente muri da imbrattare stavolta: l’oggetto della sfida riguarderà un oggetto.

Come già sapete grazie alle anticipazioni, da questa settimana Viola (Ilenia Lazzarin) sostituirà temporaneamente l’insegnante che si è fatta male per colpa della giovane Boschi e la nuova web challenge consisterà proprio nel sottrarre alla Bruni il suo smartphone, ma non sarà facile riuscirci. E stavolta cominceranno anche ad affiorare dei sensi di colpa: Bianca si renderà conto prima o poi della negatività delle sue azioni?