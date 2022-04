Trame Un posto al sole: anticipazioni su Chiara Petrone, ricattata e a pezzi!

La settimana che va a cominciare porterà una svolta non da poco in una delle trame più in vista dell’attuale stagione di Un posto al sole. Da tempo stiamo infatti assistendo alla costruzione di una trappola nella quale far cadere Chiara Petrone (Alessandra Masi) e stavolta la trappola riuscirà. Ma con quali conseguenze?

Leggi anche: Un posto al sole, anticipazioni 11 aprile: Rossella e Riccardo “in love”, ma qualcuno sta per arrivare…

Come già vi abbiamo ampiamente anticipato, il lungo cammino della Martinelli (Chiara Conti) per incastrare Chiara sta per andare a compimento e, nei prossimi giorni, la ragazza sarà con le spalle al muro: Lara – dopo averci provato più di una volta – riuscirà ad avere in mano gli elementi per ricattare la Petrone, che a quel punto si sentirà oltretutto tradita da una persona di cui aveva imparato a fidarsi ciecamente!

Spoiler Un posto al sole: Marina è vicina a Chiara ma…

L’appoggio morale di Marina non riuscirà dunque ad evitare che Roberto Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli) e la sua collaboratrice arrivino al ricatto, ma la Giordano cercherà comunque di rinfrancare Chiara offrendole buoni consigli e tanta vicinanza emotiva. Basterà affinché la figlia del defunto Giancarlo si riprenda dallo shock e combatta?

Purtroppo, la sensazione è che tutto questo non sarà sufficiente! Occhio dunque alle puntate di aprile di Upas, perché a un certo punto questa vicenda avrà una sterzata decisamente drammatica: le debolezze di Chiara potrebbero venire fuori nel modo peggiore…