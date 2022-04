Trame Un posto al sole: anticipazioni su Riccardo, Rossella e Michele

Con la puntata di martedì 26 aprile siamo arrivati a uno snodo narrativo importante per Un posto al sole: quello in cui Rossella Graziani (Giorgia Gianetiempo), in circostanze del tutto fortuite, ha scoperto che tra Virginia (Desiree Noferini) e Riccardo (Mauro Racanati) c’è un rapporto più “variegato” rispetto all’odio tout court che lui solitamente dimostra verso la moglie (eh sì, è ancora tale!).

Leggi anche: Un posto al sole, anticipazioni 28 aprile: Chiara è pronta, vuole confessare tutto!

Per quanto il dottor Crovi vorrebbe velocemente liberarsi della consorte (tanto che per farlo si è anche deciso ad avviare la separazione non consensuale), ormai è chiaro che tra i due c’è ancora una certa “elettricità” e la cosa si è ampiamente notata grazie al bacio intercorso qualche puntata fa.

Spoiler Un posto al sole: Nunzio cerca di consigliare Rossella

Tale bacio non è stato oggetto solamente dell’attenzione del pubblico televisivo di Rai 3 ma anche dello staff ospedaliero, che ora intorno alla questione fa del gossip. E la povera Rossella ha appena scoperto tutto proprio a causa del chiacchiericcio del personale, tanto che a brevissimo vedremo la ragazza rimanerci molto male per quanto ha sentito.

La conseguenza di quanto accaduto è che inizia ora un ciclo di episodi in cui i rapporti tra Rossella e Riccardo diventeranno sempre più problematici, ma sul finire della prossima settimana Nunzio (Vladimir Randazzo) cercherà di fare da paciere e consiglierà alla sua cara amica di cercare di riavvicinarsi al suo amato.

Chissà però se lo stesso consiglio lo darebbe pure papà Michele (Alberto Rossi): già nelle attuali puntate iniziamo a vedere il Saviani leggermente critico riguardo al comportamento di Riccardo, ma questa diffidenza pare sia destinata ad aumentare con lo scorrere degli episodi: le anticipazioni indicano chiaramente che il giornalista “comincerà a nutrire dei dubbi su Crovi“. Tali dubbi avranno un peso nelle scelte di Rossella?