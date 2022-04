Trame Un posto al sole: anticipazioni su Riccardo e Rossella

In questi giorni a Un posto al sole stiamo assistendo alle sempre maggiori difficoltà nel rapporto tra Riccardo (Mauro Racanati) e Rossella (Giorgia Gianetiempo): l’uomo ancora una volta non è riuscito a dire la verità alla sua amata e non ha ammesso il bacio scambiato in ospedale con Virginia (Desirée Noferini). Quali saranno le conseguenze?

Presto vedremo Nunzio (Vladimir Randazzo) intento a cercare di mettere pace tra la sua amica Rossella e il dottor Crovi, il quale però inizierà a non godere più della fiducia di Michele (Alberto Rossi). E chissà che quest’ultimo non abbia ragione: sicuramente Riccardo prova un gigantesco astio verso Virginia, verso la quale però non si può negare che senta altresì una profonda attrazione. Non per niente il bacio in medicheria potrebbe essere solo “l’antipasto”…

Un posto al sole spoiler: Rossella e Riccardo, la situazione precipita

Insomma, quella tra Rossella e Riccardo sembra una strada senza ritorno e presto tra i due le cose precipiteranno ulteriormente e gravemente. Coppia al capolinea? Ciò che è certo è che la storia sarà ancora lunga e sarà anche interessante capire come si inserirà in tutto questo la new entry Stefano Crovi (Joseph Altamura), odiato fratellone di Riccardo.

Non perdete dunque le puntate di maggio, che tra l’altro saranno anche caratterizzate da una guerra senza esclusione di colpi tra Marina Giordano (Nina Soldano) e Lara Martinelli (Chiara Conti), con Roberto Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli) che si troverà in mezzo come un sandwich…