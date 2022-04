Un posto al sole a SIENA: la soap di Rai 3 va di nuovo in trasferta!

Un posto al sole sta girando in Toscana!

Giungono novità da Un posto al sole e stavolta non si tratta solo di anticipazioni legate alle trame. C’è da registrare infatti un nuovo ciclo di riprese in esterna che coinvolge una delle città italiane più belle e caratteristiche.

Leggi anche: Un posto al sole, anticipazioni 5 aprile: Roberto e Lara tramano nell’ombra

In questi giorni, infatti, sono in corso di svolgimento dei “ciak” a Siena e dunque Upas torna a farci conoscere le meraviglie del Belpaese, dopo la trasferta di qualche tempo fa a Bolzano con Rossella e Riccardo.

Un posto al sole, spoiler: i protagonisti della trasferta in Toscana

Stavolta, ad essere coinvolti saranno personaggi completamente diversi: parliamo infatti di Mariella Altieri, di Salvatore Cerruti (con il dottor Sarti) e in generale del gruppo vigili. Come mai “quelli della caserma” avranno necessità di viaggiare sino in Toscana? Lo scopriremo nelle puntate di Upas in onda dal 23 al 27 maggio.

Quanto alle riprese, si stanno svolgendo in alcuni luoghi tra i più belli di Siena: la famosissima Piazza del Campo, il Duomo, Palazzo Chigi Saracini e altri ancora. Appuntamento in tv, dunque, per scoprire i dettagli della trama e per ammirare posti bellissimi della nostra Italia.