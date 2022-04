Una vita, anticipazioni dall’1 al 7 maggio 2022

Anticipazioni e trame settimanali telenovela Una Vita da domenica 1 a sabato 7 maggio 2022:

Dopo avere cercato di calmare la sorella Natalia, che teme di essere processata come spia, Aurelio fa una visita a sorpresa ad Anabel. Informato dell’accaduto da Soledad, Marcos decide di tendere una trappola alla figlia. Bellita continua a bere la sua tisana miracolosa, ma il marito Josè Miguel, che non regge più l’esuberanza della moglie, la prega di smetterla. Rosina, dal canto suo, è delusa perché non ottiene il risultato sperato.

Alberto informa Miguel degli ultimi dettagli dello sciopero; nel frattempo, Antonito tenta invano di ottenere informazioni dal giovane avvocato. Servante e Jacinto cercano di reclutare Aurelio per la loro squadra di salto della cavallina, ma il Quesada li caccia di casa. Alodia cede alle avances di Ignacio.

Una vita, trame prossima settimana: Ramon preoccupato per Antonito

Dopo aver fatto i suoi comodi, Ignacio ristabilisce le distanze e Alodia precipita nella disperazione, rendendosi conto dell’errore commesso. Poco prima che Miguel corra ad assistere i manifestanti arrestati, Daniela lo sorprende dandogli un bacio. Le manifestazioni raggiungono anche il quartiere e nel corso di un tumulto Antonito viene ferito; questo lo spinge a scrivere un articolo di dura condanna sulle rivolte, che il padre lo implora invano di non pubblicare.

Quando Natalia comunica ad Aurelio e Genoveva di aver accettato di uscire con Felipe, i due decidono di sfruttare l’occasione per mettere in atto il loro piano. Sabina accusa Daniela di star approfittando del nipote e la cameriera per difendersi commette un passo falso. Mentre Marcos ordina a Caron di agire contro Natalia il prima possibile, la giovane viene rapita sotto agli occhi di Felipe.

Felipe, Ignacio e Jacinto sventano il sequestro di Natalia; la ragazza scopre in seguito che dietro c’è lo zampino di Aurelio e Genoveva e si infuria con il fratello. Ramon è preoccupato per l’incolumità di Antonito, che però non vuol saperne di smettere di scrivere i suoi articoli incendiari. Lolita, Rosina e Casilda vogliono entrare nella squadra di Servante e partecipare alla gara di Churro Va. Sabina e Roberto tendono una trappola a Daniela per smascherarla, ma la giovane mangia la foglia e manda a monte il loro piano.

Mendez consegna i soldi al garzone della drogheria che, come da accordi, gli rivela il nome di chi c’è dietro l’assassinio di Felicia; non appena il giovane si allontana, però, l’ex commissario viene aggredito e pestato a sangue da due misteriosi individui.

Natalia, grata ai suoi salvatori, compra un pensiero per ognuno di loro. Anabel ha una conversazione con Genoveva che la lascia molto turbata. Leonardo sale in soffitta e porta a Soledad due scatole contenenti qualcosa di molto pericoloso, a giudicare dalla reazione della domestica. Fabiana li sorprende e si insospettisce. Felipe è preoccupato per Mendez e chiede a Marcos sue notizie. Bacigalupe promette che, se scoprirà qualcosa, lo aggiornerà.

Miguel chiede ai suoi nonni di lasciare in pace Daniela. Poco dopo, però, l’avvocato sorprende la cameriera in compagnia di Roger e di alcuni poliziotti e comincia a dubitare di lei. Alodia confessa a Casilda di aver perso la sua virtù con Ignacio. Servante ammette le donne nella squadra di “churro va”. A casa Quesada, Natalia e Felipe stanno per baciarsi, quando due guardie si presentano con un mandato d’arresto per Natalia.

Natalia viene arrestata e Felipe decide di assumere la difesa della giovane. Aurelio, all’inizio contrario, finisce per accettare. Mentre Sabina nutre ancora sospetti su Daniela, Miguel domanda a Roberto di parlargli di Zurigo e scopre finalmente la verità sui suoi genitori. Alodia teme di essere rimasta incinta e non c’è modo di tranquillizzarla.

Josè Miguel cerca di parlare da solo con Ignacio e si domanda se Mendez, che nel frattempo è scomparso, non si sia sbagliato. Liberto è contrario al fatto che Rosina partecipi al torneo di Churro Va e durante una lezione teorica di Servante si presenta chiedendo di fare parte della squadra. Durante un’intervista, Antonito si lascia andare a scomode considerazioni sullo sciopero.