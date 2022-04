Una vita, anticipazioni 10 e 11 aprile: Marcos minaccia Aurelio con una pistola

Anticipazioni puntata 1364 di Una vita di domenica 10 e lunedì 11 aprile 2022

Nonostante sia seccato per l’attesa, Marcos non può che concedere a Mendez altro tempo per riuscire a raccogliere prove inconfutabili contro Natalia.

Gelosa dell’intesa creatasi tra Daniela Roberto, Sabina impone rigide regole alla giovane donna.

In ansia per le sorti del gruppo musicale, Liberto intende ricorrere ai consigli di Josè Miguel, ma Servante non gradisce…

Proseguendo il piano organizzato con Genoveva, Natalia riesce a convincere Felipe di essersi pentita per aver cercato di sedurre Antonito e gli chiede aiuto per fare pace con Lolita.

Casilda appare sempre più certa che il venditore ambulante sia il suo defunto marito Martin; quando finalmente riesce a parlarci, i due si danno appuntamento per il giorno dopo.

Del tutto fuori controllo, Marcos giunge a casa dei Quesada e minaccia Aurelio con una pistola.