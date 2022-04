Una vita, anticipazioni 16 aprile: Natalia viene aggredita per strada

Anticipazioni puntata 1367-68 di Una vita di sabato 16 aprile 2022

Dopo aver avuto un aspro scontro con Felipe per strada, Genoveva offre la sua versione dei fatti alle signore di Acacias. Alodia pare voler cedere alle avances di Ignacio, ma i due vengono interrotti dall’arrivo di Bellita. Liberto organizza da lui le prove del complesso musicale, ma così rischia di essere scoperto da Rosina. Nutrendo ancora dei dubbi sul nipote, Josè Miguel incarica Mendez di seguire Ignacio.

Leggi anche: Una Vita anticipazioni: ALODIA è incinta!

Miguel e Daniela organizzano una cena romantica per Sabina e Roberto, i quali sembrano apprezzare il gesto. Quando Marcos rivela ad Anabel di aver le prove che Felicia è stata avvelenata da Natalia, i due litigano e Anabel si precipita a cercare conforto tra le braccia di Aurelio. Mentre aspetta Felipe per andare a cena, Natalia viene aggredita per strada.

Lolita rimprovera ad Antonito di essere sempre più intollerante. La notizia dell’aggressione a Natalia si diffonde per tutta Acacias: la principale sospettata inizialmente è Genoveva, ma Roberto pensa che il mandante sia Marcos. Felipe si mostra molto vicino a Natalia, di conseguenza Fabiana e Lolita temono che l’uomo possa finire col farsi coinvolgere troppo.

La registrazione del disco è stata anticipata e Bellita teme di non poter essere all’altezza. Miguel sta per partecipare alla sua prima riunione sindacale. Daniela, preoccupata, chiede ad Alberto di vegliare sulla sua sicurezza. Anabel va da Aurelio per sapere la verità sull’aggressione di Natalia: Aurelio la mette di fronte alla realtà e accusa suo padre.