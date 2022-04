Una vita, anticipazioni 21 e 22 aprile: sì, Daniela lavora sotto copertura!

Anticipazioni puntata 1371 di Una vita di giovedì 21 e venerdì 22 aprile 2022

Marcos, sempre più nervoso, tratta tutti malissimo, mentre ad Acacias circolano voci sul suo passato oscuro messe in giro da Genoveva, che fa di tutto per ripulire la propria reputazione.

Lolita tenta di convincere Antonito a farla finita con il suo atteggiamento radicale, ma l’uomo – che appare sempre più infervorato – viene sostenuto anche da padre Hilario.

Josè Miguel trova due giovani chitarristi per accompagnare Bellita nell’incisione del disco, ma lei è disperata perché i due ragazzi non conoscono neanche un suo pezzo e la fanno sentire vecchia.

Dopo aver svolto indagini sui viaggi degli Olmedo in giro per l’Europa, Daniela vede Roger e dunque si evince che la giovane lavora sotto copertura per far arrestare Sabina e Roberto.