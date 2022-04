Una vita, anticipazioni 28 e 29 aprile: quello che Genoveva e Natalia non sanno…

Anticipazioni puntata 1376 di Una vita di giovedì 28 e venerdì 29 aprile 2022

In questa puntata, la narrazione ci fa scoprire che Aurelio e Genoveva sono amanti.

Casilda e Fabiana scoprono che Alodia e Ignacio si sono baciati e tentano di convincere la ragazza a non lasciarsi coinvolgere in una storia con Ignacio, che può solo arrecarle danno, ma lei non intende sentire ragioni.

Roberto entra in possesso con un sotterfugio del portafogli di Marcos.

Felipe dice a Natalia di non voler correre: non intende rischiare che la passione possa compromettere un eventuale futuro insieme; quando la ragazza ne parla a Genoveva, la Salmeron non la prende bene…

Genoveva spinge una tentennante Natalia a usare Pierre Caron per far ingelosire Felipe e spingerlo tra le sue braccia. Ciò che però le due donne non sanno è che Pierre è in combutta con Marcos, che lo paga per iniziare un piano ai danni di Natalia.