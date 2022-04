Una vita, anticipazioni 3 e 4 aprile: Genoveva ottiene informazioni su Marcos

Anticipazioni puntata 1359 di Una vita di domenica 3 e lunedì 4 aprile 2022

Soledad non vuol essere ricompensata da Aurelio per averlo aiutato a conquistare Anabel e gli assicura che sarà sempre fedele a Marcos.

Il Ministero conferma alla famiglia Palacios che il deputato “A.P.R.” non morirà. Tutti sono contenti di rivedere Antonito, ma alla fine scopriamo che “A.P.R.” è un deputato con le sue stesse iniziali; invece il nostro protagonista non è tornato in Spagna con i suoi compagni di missione e adesso non si sa dove sia.

Bellita si rende conto che Ignacio li ha presi in giro, ma lui assicura alla zia che cambierà!

Miguel scopre che Anabel ha una storia con Aurelio; Daniela cerca di consolarlo ma senza successo.

Anabel rivela a Soledad che sa benissimo che Marcos è il suo amante.

Cuevas dà a Genoveva un rapporto sulle attività di Marcos in Messico.