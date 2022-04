Una vita, anticipazioni dal 24 al 30 aprile 2022

Anticipazioni e trame settimanali telenovela Una Vita da domenica 24 a sabato 30 aprile 2022:

Aurelio spinge Natalia a frequentare Pierre Caron per l’interesse della società, ma lei si rifiuta e accetta un invito a cena da parte di Felipe. Genoveva fa in modo che Rosina veda la coppia entrare al Nuovo Secolo, fingendosi sconvolta. Dopo un discorso di Ramon, Antonito decide di moderare i toni al Congresso. Roberto convince Sabina a non costituirsi e a fare finta che la notizia sui due ladri non li tocchi minimamente.

Josè Miguel e Bellita rimangono fuori tutto il giorno per incidere il disco e Alodia approfitta della casa libera per pranzare insieme a Ignacio come una vera coppia. Dopo le minacce da parte di Fausto, Soledad accetta di partecipare all’attentato.

Una vita, trame prossima settimana: Aurelio e Genoveva sono amanti

La serata romantica trascorsa da Felipe e Natalia al ristorante diventa presto oggetto di curiosità e discussione tra gli abitanti del quartiere. Soledad implora Marcos di lasciare Acacias, ma lui risponde di non avere nessuna intenzione di farlo, anche se ciò significasse perderla. Sabina nutre dei sospetti su Daniela: è convinta che collabori con la polizia e cerca di mettere in guardia Roberto. Avendo scoperto che Anabel si è presa gioco di lui, Marcos esige che Miguel corra a cercarla, ma ottiene in risposta un netto rifiuto; poi, una volta liberatosi del giovane, fa una misteriosa telefonata.

Dopo aver visto Ignacio appartarsi con un individuo sospetto, Alodia decide di fermarsi a casa dei Dominguez fino a tardi e sorprende il giovane mentre cerca di uscire di soppiatto; per sviare, lui le dice di amarla e la bacia. Aurelio prende l’iniziativa con Genoveva.

Si scopre che Aurelio e Genoveva sono amanti. Casilda e Fabiana scoprono che Alodia e Ignacio si sono baciati e cercano di convincere la giovane a non impegolarsi in una relazione con Ignacio, che può solo danneggiarla, ma lei non sente ragioni. Roberto si impossessa con un sotterfugio del portafogli di Marcos. Felipe dice a Natalia di non voler affrettare le cose tra loro perché non vuole rischiare che la passione comprometta un eventuale futuro insieme; quando la ragazza lo dice a Genoveva, questa non la prende bene e la esorta a usare Pierre Caron per far ingelosire Felipe e spingerlo tra le sue braccia, ma lei tentenna.

Quello che Genoveva e Natalia non sanno è che Caron è in realtà al soldo di Marcos, che lo paga per mettere in atto un qualche piano ai danni di Natalia.

Roberto confida al nipote di aver rubato il portafoglio a Marcos e di aver trovato al suo interno una misteriosa combinazione. Fabiana si mostra particolarmente benevola nei confronti di Servante, tanto da far insospettire Jacinto e Casilda. Leonardo, l’ex compagno della cellula anarchica di cui faceva parte Soledad, sorveglia Antoñito. Dopo l’ennesima delusione con Anabel, Miguel si decide a invitare a cena Daniela, ma la cameriera declina l’invito.

Persuaso da Felipe, Mendez decide di indagare meglio sulla morte di Felicia e sembra scoprire qualcosa che scagionerebbe Natalia. Accampando delle scuse, Ignacio raggiunge l’amico Florencio per andare a concludere qualche losco traffico. Il diplomatico francese, Pierre Caron, accusa Natalia di spionaggio e minaccia di denunciarla, se non accetterà le sue condizioni.

Pierre Caron vuole reclutare Natalia come spia per conto dei francesi e minaccia di denunciarla qualora la ragazza non accetti la sua proposta. Aurelio è molto preoccupato per la sorella; Genoveva escogita un piano per far sparire Natalia dalla circolazione ed evitare il peggio. Le erbe acquistate nella bottega di Lolita sembrano dare nuova forza e vigore a Bellita. Dopo aver visto il brio dell’amica, Rosina compra a sua volta le erbe e beve una quantità spropositata di infuso.

Antoñito teme l’imminente sciopero degli operai e si confida con il padre. Sabina è convinta che Daniela sia un’infiltrata della polizia e che li stia spiando. Miguel scopre che Marcos e Aurelio stanno sfruttando la società per vendere armi sia ai francesi che ai tedeschi.