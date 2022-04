Anticipazioni Una vita: la scoperta agghiacciante di Marcos

Scoperta agghiacciante per Marcos Bacigalupe (Marcial Alvarez) nelle prossime puntate italiane di Una Vita. Con suo immenso stupore, l’uomo scoprirà infatti dall’investigatore privato Mendez (David Garcia Intriago) che l’amata moglie Felicia Pasamar (Susana Soleto) è stata uccisa dalla sua nuova amante Soledad Lopez (Silvia Marty). Una rivelazione che farà precipitare i precari equilibri della telenovela iberica…

Una Vita, news: il pestaggio di Mendez

Come abbiamo già avuto modo di anticiparvi nei nostri precedenti post, tutto partirà nell’istante in cui Mendez non sarà più convinto del fatto che Natalia Quesada (Astrid Janer) sia la reale assassina di Felicia, cosa di cui invece Marcos sarà totalmente convinto.

Forte di questo suo sospetto, il detective penserà dunque di interrogare nuovamente il fattorino della farmacia in cui sarà stato preparato il composto che ha ucciso la Pasamar. Dopo un’iniziale riluttanza, il giovane ammetterà quindi che la Quesada non ha mai compiuto l’omicidio e gli farà un altro nome.

Da un lato ai telespettatori non verrà dato modo di ascoltare il nome di tale personaggio misterioso, dall’altro Mendez verrà immediatamente aggredito da due brutti ceffi e verrà prontamente ricoverato in ospedale, in stato di incoscienza, in seguito alle ferite riportate. Per arrivare alla svolta bisognerà quindi attendere il momento in cui Felipe Alvarez Hermoso (Marc Parejo) verrà informato dal nuovo commissario Belda (José Emilio Vera) delle condizioni di Mendez…

Una Vita, spoiler: Marcos scopre che Soledad ha ucciso Felicia

Eh sì: quando andrà a fargli visita in ospedale, Felipe entrerà in contatto con il quaderno degli appunti di Mendez e capirà che quest’ultimo ha scritto per ultima cosa la parola Soledad. A quel punto, l’avvocato – a differenza di Belda – riunirà tutti i tasselli del puzzle e comprenderà che la Lopez è l’assassina di Felicia. Tuttavia, quella congettura non potrà essere considerata una vera e propria prova, dato che Mendez non potrà confermare.

In ogni caso, l’investigatore fortunatamente si risveglierà dopo qualche giorno e, oltre a confermare a Felipe che le cose sono andate esattamente come ha ricostruito lui, avrà modo di confrontarsi anche con Marcos, svelandogli che Soledad ha ucciso Felicia per prendere il suo posto nella famiglia Bacigalupe.

Come facilmente prevedibile, Marcos sarà sotto shock per tali affermazioni e continuerà a persistere con il pensiero che la vera omicida sia Natalia, tant’è che darà a Mendez dell’incompetente; nelle ore successive, però, ripenserà alle parole dell’uomo e vorrà vederci più chiaro…

Una Vita, trame: Soledad chiede a Fausto Salazar di uccidere Mendez

Tutto questo a quali risvolti porterà? Appena scoprirà che Mendez non è morto in seguito al pestaggio, Soledad si precipiterà in prigione dall’anarchico ed ex amante Fausto Salazar (Aitor Campo) e gli chiederà che i suoi uomini uccidano l’investigatore, come avrebbero già dovuto fare.

Questo non impedirà però alla donna di avere un confronto abbastanza teso con Marcos, che si farà trovare nella sua camera in soffitta per domandarle se sia sempre stata sincera con lui oppure gli abbia nascosto qualcosa.

Colta alla sprovvista e non avendo la minima idea di ciò che Marcos avrà appreso da Mendez, Felicia dovrà dunque trovare una soluzione e rivelerà all’uomo di aver aiutato Anabel (Olga Haenke) e Aurelio (Carlos de Austria) ad intrattenere un rapporto epistolare senza il suo consenso. Il discorso non convincerà però pienamente il Bacigalupe Senior e dunque la tensione non potrà che aumentare…