Trame Una vita: anticipazioni su Natalia e Marcos

Riuscirà Genoveva Salmeron (Clara Garrido) ad uccidere Marcos Bacigalupe (Marcial Alvarez) facendo ricadere la colpa sull’ex marito Felipe Alvarez Hermoso (Marc Parejo)? Sarà questa l’intenzione della dark lady nelle prossime puntate italiane di Una Vita, dato che metterà in moto un astuto piano che coinvolgerà anche Natalia Quesada (Astrid Janer). Scopriamo insieme di che cosa si tratta…

Una Vita, trame: Genoveva svela a Felipe che Marcos ha violentato Natalia

Già sapete che tutto partirà nell’istante in cui Aurelio (Carlos de Austria) lascerà Acacias per sposare (senza il permesso di Marcos) la giovane Anabel (Olga Haenke). A quel punto, la Salmeron prometterà al suo amante che, quando farà ritorno nel quartiere, Marcos sarà ormai storia, svelandogli che a pagare per l’omicidio sarà Felipe.

Forte di questa promessa, Genoveva innescherà quindi una serie di eventi: in primis, la cattivona svelerà all’ex marito che Natalia non riesce a lasciarsi andare completamente con lui perché Marcos l’ha violentata diverse volte fin da quando era soltanto una ragazzina. Come facilmente prevedibile, l’avvocato si arrabbierà molto per la bruttissima azione del vicino ma, consigliato da Liberto (Jorge Pobes), cercherà di non prendere iniziative che possano esporlo ad un rischio. Il peggio dovrà però ancora venire…

Una Vita, spoiler: Felipe insulta Marcos in piena calle Acacias!

Eh sì: quando avrà conferma dalla stessa Natalia che Marcos ha davvero abusato di lei per tanti anni, Felipe non riuscirà a trattenere la sua rabbia nei riguardi del Bacigalupe Senior e lo insulterà in piena calle Acacias. Fortunatamente, l’Alvarez Hermoso non arriverà a mettere le mani addosso all’uomo, perché sia Liberto e sia Ramon (Juanma Navas) lo bloccheranno, ma la tensione tra i due sarà abbastanza palpabile.

Come se non bastasse, Genoveva continuerà a tessere la sua tela: oltre a convincere Natalia a “farlo fuori” prima che sia troppo tardi, la donna darà appuntamento a Marcos in casa sua lasciandogli credere di essere disposto a vendergli il 5% delle azioni dell’azienda che hanno in comune, ciò al fine di sottrarre ad Aurelio il ruolo di vicepresidente. Una vera e propria trappola a cui Marcos abboccherà, dato l’odio che proverà per i Quesada…

Una Vita, news: Natalia uccide Marcos!

Durante l’incontro, una volta che avrà firmato i documenti del passaggio di proprietà, Marcos non perderà quindi tempo per fare il cascamorto con Genoveva e, quando lei gli dirà di no, sembrerà essere sul punto di violentarla. A bloccare la situazione penserà così Natalia, già nascosta per ucciderlo come da accordi presi con la Salmeron: vista la scena a cui starà assistendo, la Quesada non esiterà ad accoltellare il Bacigalupe alle spalle, facendolo morire in pochi secondi.

Dopo ciò, Natalia e Genoveva abbandoneranno il corpo di Marcos e l’arma del delitto nell’appartamento principale, nel quale si recherà Felipe poiché avrà ricevuto dall’ex moglie un messaggio dove lei gli dirà che la Quesada è in pericolo. E in questo modo si creeranno i presupposti per l’arresto dell’Alvarez Hermoso. Ma la macchinazione di Genoveva presenterà un’imprevedibile falla di cui vi parleremo in seguito…