News Uomini e donne: anticipazioni su Alessandro

Prossimamente su Canale 5 andranno in onda delle puntate di Uomini e Donne che vedranno ancora una volta al centro della scena l’irresistibile cavaliere Alessandro, l’anziano corteggiatore del parterre maschile che da tempo è ormai uno dei volti più in vista del talk show dei sentimenti condotto da Maria De Filippi.

L’uomo è stato infatti protagonista in questa stagione della trasmissione di una turbolenta relazione con la dama Pinuccia, la quale, dopo aver provato a intrecciare una storia col cavaliere, ha deciso di tagliare i ponti con lui per dedicarsi ad altre persone all’interno del programma. Il novantunenne non si è però scoraggiato, riuscendo al contrario a intrecciare nuove conoscenze, conclusesi quasi tutte in maniera non molto fortunata.

Spoiler Uomini e donne: Alessandro manda via la nuova corteggiatrice

A breve per Alessandro arriverà una nuova pretendente, che fin dall’inizio si contraddistinguerà per la sua caparbietà e, soprattutto, per la sua giovane età. La dama, benché palesemente più giovane di Alessandro, si rifiuterà di rivelare pubblicamente la sua reale età anagrafica, scatenando una dura reazione da parte di Tina Cipollari, che la accuserà di essere poco trasparente.

Alle critiche dell’opinionista si uniranno anche quelle dello stesso Alessandro, che, spazientito dall’atteggiamento della nuova corteggiatrice, deciderà di mandarla a casa senza neanche conoscerla. Una decisione che sarà immediatamente applaudita da Tina, che si complimenterà con l’uomo per la decisione presa…