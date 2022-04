News Uomini e donne, trono over: anticipazioni su Biagio Di Maro

Grandi novità in arrivo nel trono over, che in questa stagione ha visto la presenza di numerosi corteggiatori in grado di ravvivare i nostri pomeriggi in compagnia di Uomini e donne. Nelle prossime puntate della trasmissione, protagonista a centro studio sarà Biagio Di Maro, che, dopo un periodo di assenza dagli studi Titanus di Roma, tornerà nel programma per fare il punto sulle sue conoscenze.

Il cavaliere originario di Aversa – non senza scatenare polemiche – annuncerà l’intenzione di chiudere la sua frequentazione con le dame Iolanda e Laura, le quali non prenderanno bene la decisione dell’uomo.

Uomini e donne: spoiler su Riccardo Guarnieri

Evoluzioni sentimentali anche per Riccardo Guarnieri, il quale, dopo il rientro in studio della scorsa settimana, tornerà immediatamente al centro dei gossip a causa della fine anticipata della conoscenza con Gloria, con la quale ammetterà di non essere riuscito a trovare il giusto feeling.

Immediatamente, contro il cavaliere tarantino si scaglierà l’acerrimo rivale Armando, il quale avrà un acceso confronto con il collega di parterre. Infine, in sostegno di Riccardo, arriverà la sua ex fidanzata Ida Platano, che inviterà il Guarnieri a ballare insieme a lei. Questo e altro nelle prossime puntate di Uomini e Donne, in onda dal lunedì al venerdì dalle 14.45.