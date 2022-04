News Uomini e donne: anticipazioni su Biagio Di Maro

Come sta andando il percorso di Biagio Di Maro a Uomini e Donne? Il simpatico cavaliere originario di Aversa ha da qualche tempo iniziato a frequentare Katia, con la quale però le cose non sono andate proprio come lui si aspettava.

Il Di Maro infatti, benché avesse iniziato questa conoscenza con i migliori propositi, ha dovuto mettere un freno a causa delle esigenze della donna, la quale ha più di una volta insistito per andare a mangiare il sushi provocando la rabbia di Biagio (mentre quest’ultimo ha preferito invitarla a trascorrere una serata in pizzeria). Un litigio “culinario” in grado di portare a galla insormontabili differenze caratteriali, che difficilmente fanno pensare a una possibile continuazione del loro rapporto.

Anticipazioni trono classico: le esterne di Veronica

Riguardo al trono classico, invece, ampio spazio sarà riservato nelle prossime puntate a Veronica Rimondi, la nuova tronista che in questi ultimi appuntamenti ha portato a uno step successivo la propria conoscenza con Matteo e soprattutto con Andrea, verso il quale ha dimostrato di provare una forte attrazione.

Con Andrea, infatti, Veronica ha trascorso un’esterna piacevole fatta di coccole e confidenze, al contrario della ben più fredda uscita con Matteo; quest’ultimo, evidentemente già innamorato della tronista, ha provato a baciarla venendo però rifiutato dalla Rimondi, che ha chiesto al corteggiatore di vivere questo percorso senza bruciare le tappe. Questo e altro nelle prossime puntate di Uomini e Donne, in onda dalle 14.45 su Canale 5.