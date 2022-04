Volevo fare la rockstar 2, trama della quarta e ultima puntata

Termina stasera su Rai 2 la seconda stagione della fiction Volevo fare la rockstar. Ecco anticipazioni e trama della quarta e puntata (divisa in due episodi), in onda mercoledì 6 aprile 2022 in prime time.

Con le ragazze affidate ai servizi sociali e Nadja sotto processo, Olivia chiede il supporto di Francesco e l’aiuto di Nice per sbrogliare la situazione. Eros mette la testa sotto la sabbia e getta la colpa su Nadja: che scappare sia la soluzione migliore? Intanto Silvia ha scoperto la verità e dà un ultimatum a Olivia. Finito il processo, Olivia prenderà una serie di inaspettate decisioni, dolorose ma necessarie.

Tre mesi dopo: Olli ha più tempo libero, ma deve fare i conti con la maturità e la malinconia per l’assenza di Francesco. La battaglia è ormai finita: Francesco e Silvia si trasferiranno in Canada. In più la donna gli nasconde una sorpresa inaspettata con la quale anche Olivia si troverà a fare i conti. Nice, invece, fa i conti con la sudata ma difficile convivenza con le sue due nipoti adolescenti, mentre Eros fa di tutto per farsi lasciare da Fabio.