A muso duro, film stasera in tv su Rai 1: cast e trama

Film tv “A muso duro”, il 16 maggio in prima serata su Rai 1

Stasera (lunedì 16 maggio 2022) in prima serata su Rai 1 va in onda A Muso Duro, il tv movie che vede protagonista Flavio Insinna nel ruolo del Dottor Antonio Maglio, pioniere delle terapie di riabilitazione dei disabili e soprattutto “papà” delle Paralimpiadi, le competizioni multidisciplinari tra persone disabili. Ma vediamo in sintesi la trama del film tv diretto da Marco Pontecorvo.

Roma, fine degli anni Cinquanta. Il dottor Antonio Maglio (medico e dirigente dell’Inail), crea una struttura innovativa per pazienti paraplegici, apprezzata anche fuori dai confini italiani. Nel 1960, sfruttando gli impianti sportivi della XVII Olimpiade, Maglio dà vita alla prima Paralimpiade del mondo: un’iniziativa all’avanguardia a cui partecipano quattrocento disabili provenienti da ventitré nazioni del mondo, che cambierà per sempre la percezione della disabilità dimostrando che, nonostante le difficoltà, vale sempre la pena di vivere.

A muso duro, il film con Flavio Insinna

Dopo averlo visto in un cameo nei panni del colonnello Anceschi nella tredicesima stagione di Don Matteo, il conduttore de L’eredità torna su Rai 1 in veste di attore dopo sei anni da La classe degli asini (il film del 2016 dedicato all’inserimento scolastico dei ragazzi disabili).

Nel cast di A muso duro, accanto a Flavio Insinna, troviamo Paola Minaccioni (Tiziana), Claudia Vismara (Stella) e Massimo Wertmüller (Navarra). Prodotto da Rai Fiction ed Elysia Productions (con la collaborazione di L’Alveare Producecinema), il film tv è stato realizzato a Roma (con alcune scene girate ad Ostia), mentre la scrittura è stata affidata allo stesso regista Pontecorvo insieme a Roberto Jannone e Grazia Giardiello.

Cast completo: Flavio Insinna, Paola Minaccioni, Massimo Wertmuller, Claudia Vismara, Massimiliano Franciosa, Francesco Meoni, Daniele La Leggia, Francesco Gheghi, Matteo Bianchi, Simone Ciampi, Francesca Paris, Titti Nuzzolese, Livia Antonelli, Maria Chiara Del Ninno, Luigi Petrucci, Roberto Attias, Luca Angeletti, Renato Marchetti.