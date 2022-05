Beautiful, anticipazioni 17 maggio: LIAM voleva essere il padre del bambino di Steffy?

Anticipazioni puntata Beautiful di martedì 17 maggio 2022

Thomas (Matthew Atkinson) ha informato Ridge (Thorsten Kaye) e Brooke (Katherine Kelly Lang) di come Vinny (Joe LoCicero) abbia modificato i risultati del test di paternità.

Ridge denuncia Vinny alla polizia affinché venga arrestato per la falsificazione di documenti medici e per aver aggredito Thomas (Matthew Atkinson), da poco ripresosi da un trauma cranico.

Hope (Annika Noelle) deve convincere Liam (Scott Clifton), che pensa ad un inganno ordito da Thomas con l’aiuto di Vinny.

Visto l’atteggiamento di Liam, Hope sospetta che in parte il ragazzo si stia sentendo derubato di un bambino con Steffy (Jacqueline MacInnes Wood), bambino che stava cominciando ad amare come un padre. Liam non può negare sentimenti contrastanti…