Beautiful, anticipazioni 3 maggio: Carter ama Zoe, ma lei l’ha deluso!

Anticipazioni puntata Beautiful di martedì 3 maggio 2022

Flo (Katrina Bowden) si occuperà delle pubbliche relazioni per la Fondazione Forrester e per questo motivo viene presentata a Paris (Diamond White), che ha modo di incontrare per la prima volta la ragazza che fu complice del padre Reese.

Carter (Lawrence Saint-Victor) confida a Ridge (Thorsten Kaye) la propria indecisione riguardo a Zoe (Kiara Barnes): la ama, ma non sa se può superare il fatto che lei abbia voluto tastare il terreno con un altro.

Bill (Don Diamont), Shauna (Denise Richards) e Wyatt (Darin Brooks) si interrogano sul motivo che ha spinto le Logan a convocare Flo.