Beautiful dall’8 al 14 maggio 2022, anticipazioni puntate

Anticipazioni settimanali puntate Beautiful da domenica 8 a sabato 14 maggio 2022

Thomas pensa che Vinny abbia falsificato il test di Steffy, attribuendo la paternità a Liam anziché a Finn. Vinny nega tutto, ma non capisce per quale ragione Thomas insista in questo modo invece di approfittare della situazione che può finalmente fargli coronare il suo sogno d’amore con Hope.

Ridge è entusiasta di Finn, perché rende finalmente felice sua figlia. Intanto Zoe, sconvolta per essere stata lasciata da Carter, accusa Paris di aver architettato tutto e di godere delle sue sconfitte.

Beautiful, trame italiane prossima settimana: Vinny ammette di aver falsificato il test di paternità di Steffy

Zoe ordina a Paris di andarsene dalla Forrester, di lasciare Zende e di allontanarsi da lei per sempre; Paris però non ha alcuna intenzione di obbedire alla sorella. Hope è devastata e non riesce a perdonare Liam; Brooke le sta vicina.

Steffy confessa a Ridge che lascerà Finn, perché non è giusto che lui soffra, e decide che andrà a Parigi. Nel frattempo, nel laboratorio di analisi, Thomas e Finn discutono con Vinny.

Thomas e Finn fanno il terzo grado a Vinny per fargli confessare di aver falsificato i risultati del test di paternità e alla fine lui ammette di averlo manomesso: in realtà il bambino che Steffy aspetta è di Finn.

Mentre Thomas va a dire a Hope che il bambino che Steffy aspetta non è di Liam, Finn corre da Steffy per darle la notizia, ma Ridge gli dice che Steffy ha deciso di trasferirsi definitivamente a Parigi; la ragazza, infatti, non vuole che Finn si sobbarchi il peso di un bambino non suo.

Finn riesce a raggiungere Steffy prima che lei prenda l’aereo e si appresta a rivelarle che il bambino che aspetta è suo, dicendole anche quanto sia grande il suo amore per lei.

Thomas è andato da Hope per rivelarle l’incredibile scoperta che ha fatto: Vinny ha falsificato i risultati del test di paternità. Ridge dice a Brooke quello che sta succedendo e quanto sia fiero di sua figlia che si sacrifica per amore.